الإفراج عن حسن شاكوش

القاهرة/سما/

أمرت نيابة مدينة نصر المصرية بإخلاء سبيل المطرب الشعبي حسن شاكوش، بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه بعد قيامه بافتتاح "كافيه" بدون تصريح وتقديم الأرجيلة "الشيشة" خلال الافتتاح.

وكانت الأجهزة الأمنية رصدت ليلة أمس، وجود مخالفات بشارع أنور المفتي بمنطقة مدينة نصر، تتمثل في وجود تجمعات داخل كافيه يتم افتتاحه، وبالكشف عن مالكه تأكد أنه للمطرب الشعبي حسن شاكوش.

وقامت الأجهزة بالقبض على المطرب حسن شاكوش، وبتشميع الكافيه، وقررت إغلاقه بسبب عدم حصوله على التراخيص اللازمة لافتتاح المكان.

وعثرت الأجهزة الأمنية على عدد كبير من الأرجيلة "الشيشة"، وتم ضبطها، بالإضافة لوجود تجمعات كبيرة بين الشباب والفتيات الذين حضروا حفل الافتتاح، بالمخالفة للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.