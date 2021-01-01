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تسجيل مسرب يكشف تفاصيل ما دار بين رئيس هيئة الأركان والأمير حمزة

الثلاثاء 06 أبريل 2021 01:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تسجيل مسرب يكشف تفاصيل ما دار بين رئيس هيئة الأركان والأمير حمزة



عمان/سما/

​تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا صوتيا، قالوا إنه محادثة بين الأمير حمزة بن الحسين وقائد الجيش الأردني يوسف الحنيطي.

ويكشف التسجيل كيف أن الحنيطي حذر الأمير حمزة من التحدث إلى زعماء العشائر وغيرهم من الساخطين في المملكة، غير أنه خاطب ولي العهد السابق باحترام متوجها إليه بـ"سيدي" في مرات عديدة.

كما أبلغ الحنيطي الأمير حمزة بأنه ينقل هذه التحذيرات باسم الجيش والأمن والاستخبارات، موضحا أنه لا يتحدث نيابة عن الملك عبد الله الثاني.

ولفت الحنيطي إلى أن قوات الأمن أرادت منع الأمير من إجراء اتصالات بأفراد من القبائل ينتقدون بشدة العائلة المالكة، بحجة أنها تسبب اضطرابات في المملكة.

وتخللت المحادثة بين الطرفين لحظات من التوتر، حيث يمكن سماع الأمير حمزة وهو يصرخ قائلا: "كيف تجرؤ على التحدث معي؟ من أنت لتمرر هذه الرسالة لي؟ ألا تعرف لمن تتحدث؟ أنا ابن حسين"، مضيفا أنه "لا أحد يستطيع أن يمنعني من التحدث إلى شعبي".

#تسجيل مسرب #رئيس هيئة الاركان #يوسف الحنيطي #الامير حمزة بن الحسين

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