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محامي الأمير حمزة بن الحسين: الوساطة ناجحة وهناك حل متوقع للخلاف

الثلاثاء 06 أبريل 2021 01:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
محامي الأمير حمزة بن الحسين: الوساطة ناجحة وهناك حل متوقع للخلاف



عمان/سما/

نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن محامي الأمير الأردني حمزة بن الحسين قوله إن "الوساطة ناجحة"، مضيفا أن هناك "توقعات بحل للنزاع العلني في العائلة المالكة".


ويأتي تصريح محامي الأمير بعد أن أفاد الديوان الملكي الهاشمي في الأردن، اليوم الاثنين، بأن الملك عبد الله الثاني كلف عمه الحسن بن طلال بمهمة الوساطة مع الأمير حمزة بن الحسين.

ووفقا للديوان الهاشمي الأردني، فإن الأمير حمزة بن الحسين وقع رسالة قال فيها: "إنني أضع نفسي بين يدي جلالة الملك، وسأبقى على عهد الآباء والأجداد، وفيا لإرثهم، سائرا على دربهم، مخلصا لمسيرتهم ورسالتهم ولجلالة الملك، وملتزما بدستور المملكة الأردنية الهاشمية العزيزة. وسأكون دوما لجلالة الملك وولي عهده عونا وسندا".

وقبل توقيعه الرسالة، قال الأمير حمزة في تسجيل صوتي نشر اليوم الاثنين إنه لن يلتزم بأوامر الجيش له بعدم إجراء اتصالات مع العالم الخارجي.

وكان الجيش الأردني حذر الأمير يوم السبت من تصرفات قال إنها تمس "الأمن والاستقرار" في المملكة، وفي وقت لاحق، قال الأمير حمزة إنه قيد الإقامة الجبرية في المنزل.

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