هدف قاتل من ديمبلي يمنح الفوز لبرشلونة ..فيديو

مدريد/سما/

قاد عثمان ديمبلي مهاجم برشلونة، فريقه لتحقيق انتصارًا قاتلا بهدف دون رد، خلال مواجهة بلد الوليد، مساء اليوم الإثنين، في إطار منافسات الجولة 29 من الليجا.

وسجل ديمبلي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 90.

وبهذا الانتصار يرفع برشلونة رصيده إلى 65 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد بلد الوليد عند 27 نقطة في المركز السادس عشر.

أول تهديد حقيقي في المباراة، جاء في الدقيقة 9، بتسديدة رأسية من كودرو لاعب بلد الوليد، والتي ارتطمت بالعارضة الأفقية لمرمى تير شتيجن حارس برشلونة.

وسدد مينجويزا مدافع برشلونة كرة رأسية، تألق جوردي ماسيب حارس بلد الوليد في التصدي لها في الدقيقة 11.

واحتسب حكم المباراة ركلة حرة مباشرة لبرشلونة في الدقيقة 16، نفذها ميسي، الذي سدد الكرة بجانب القائم الأيمن للحارس ماسيب.

وتلقى عثمان ديمبلي مهاجم برشلونة، كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، من زميله جريزمان وسدد كرة رأسية أمسك بها الحارس ماسيب بسهولة في الدقيقة 32.

وكاد ميسي أن يُسجل هدف التقدم لبرشلونة في الدقيقة 41، حيث تلقى تمريرة بالكعب داخل المنطقة من زميله ديمبلي، لكن أولازا مدافع بلد الوليد تألق في منعه من التسديد.

وسدد بيدري مهاجم برشلونة الشاب، كرة أرضية قوية لمست يد الحارس ماسيب قبل أن تصطدم بالقائم الأيمن، ويمسك بها حارس بلد الوليد في الدقيقة 46.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل برشلونة الضغط سعيًا للتقدم، وأرسل كليمونت لينجليت تسديدة من خارج المنطقة في الدقيقة 55، أمسك بها جوردي ماسيب حارس مرمى بلد الوليد على مرتين.

وأرسل أولازا لاعب بلد الوليد تصويبة صاروخية من خارج المنطقة، اصطدمت بالشباك الخارجية لمرمى تير شتيجن في الدقيقة 57.

وأضاع جريزمان فرصة تسجيل الهدف الأول لبرشلونة في الدقيقة 58، حيث انطلق عثمان ديمبلي داخل منطقة جزاء بلد الوليد وسدد كرة تصدى لها

الحارس ماسيب، قبل أن ترتد إلى جريزمان الذي سدد كرة رأسية مرت بجانب القائم الأيمن.

وطالب لاعبو بلد الوليد الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 61، إثر وجود لمسة يد على جوردي ألبا لاعب برشلونة، لكن حكم المباراة رفض احتسابها بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

واحتسب حكم المباراة ركلة حرة مباشرة لميسي على حدود المنطقة في الدقيقة 64، وسدد كرة بين أحضان جوردي ماسيب حارس بلد الوليد.

وسدد ميسي كرة أرضية مرت بجانب القائم الأيمن لمرمى بلد الوليد في الدقيقة 70.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه أوسكار بلانو لاعب بلد الوليد، بعد تدخله العنيف ضد ديمبلي لاعب برشلونة في الدقيقة 79.

وكاد موريبا أن يقتنص هدف الانتصار للبارسا في الدقيقة 88، إذ تلقى كرة عرضية من ترينكاو، وسدد كرة رأسية اصطدمت بالشباك الخارجية.

واقتنص عثمان ديمبلي هدف الانتصار القاتل لبرشلونة في الدقيقة 90، حيث استغل كرة ارتدت من دفاع بلد الوليد وسدد يسارية أسفل يمين الحارس ماسيب، ليمنح البلوجرانا 3 نقاط ثمينة في الصراع على اللقب.