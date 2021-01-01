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الراصد العلامي يتحدث عن الحالة الجوية في فلسطين

الإثنين 05 أبريل 2021 10:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
الراصد العلامي يتحدث عن الحالة الجوية في فلسطين



غزة/سما/

أفاد الراصد الجوي ليث العلامي، مساء يوم الإثنين، إلى أن أجواء فلسطين تشهد إرتفاع درجات الحرارة بشكل إضافي خلال يومين.

وقال  العلامي: "ترتفع درجات الحرارة بشكل إضافي اليومين المقبلين، لتترواح ما بين نهاية العشرينيات وحتى مُنتصف الثلاثينيات على اختلاف التضاريس ما بين جبلية ومنخفضة وغورية".

وأضاف العلامي، بأن الطقس يوم الخميس، يطرأ إنخفاض في درجات الحرارة وتتحول الاجواء للـطيفة-معتدلة نهاراً وباردة نسبياً - باردة ليلاً.


وأشار الى أن الطقس يومي الجمعة والسبت، سيشهد تواصل في انخفاض درجات الحرارة وتميل الأجواء للبرودة نهاراً وباردة بشكل واضح ليلاً خاصة في المناطق الجبلية (12 درجة نهاراً، 5-7 )

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