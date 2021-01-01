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لجنة الأسرى تطالب بتثبيت حق الأسير حسن سلامة بالترشح في الانتخابات التشريعية

الإثنين 05 أبريل 2021 10:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجنة الأسرى تطالب بتثبيت حق الأسير حسن سلامة بالترشح في الانتخابات التشريعية



غزة/سما/

دعت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والاسلامية في قطاع غزة الفصائل الفلسطينية إلى التوافق على صيغة وطنية فلسطينية تضمن للأسير القائد حسن سلامة وغيره من الأسرى حقهم في الترشح للانتخابات التشريعية بعيدا عن العراقيل التي يصنعها الاحتلال الإسرائيلي أمام مضي الشعب الفلسطيني في طريقه نحو الحرية والاستقلال .
وطالبت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والاسلامية لجنة الانتخابات المركزية بالعدول عن قرارها بحرمان الأسير القائد حسن سلامة من ممارسة حقه في الترشح بالانتخابات التشريعية والمشاركة في صنع القرار مؤكدة أن قرار لجنة الانتخابات كان بمثابة الصدمة للأسير والأسرى .
واعتبرت لجنة الأسرى الأسباب المعلنة لا تنسجم مع انتفاض الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال مشيرة إلى أن الأسير القائد حسن سلامة مضى على اعتقاله في سجون الاحتلال الإسرائيلي 27 عاما من محكوميته العالية البالغة 47 مؤبدا وقد أمضى منها سنوات في الغزل الانفرادي .
*وأشادت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والاسلامية في قطاع غزة بمناقب الأسير القائد حسن سلامة وبسيرته النضالية الكبيرة وهو رمز من رموز الوطن والصمود والتضحية وأن حرمانه من حق الترشح يعتبر إساءة .*

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