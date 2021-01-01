محمد صلاح يعلق على موكب "المومياوات الملكية"

القاهرة/سما/

علق اللاعب المصري المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي محمد صلاح بحفل نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري في التحرير إلى المتحف القومي للحضارة في منطقة الفسطاط.

ونشر صلاح مقطعا مصورا يظهر لحظات انطلاق موكب المومياوات الملكية الذي تم خلاله نقل 22 مومياء لملوك مصر القديمة، أمس الأول (السبت)، وعلق عليه بجملة "صرخة الرعب".



واتجهت أنظار العالم، مساء السبت الماضي، نحو ميدان التحرير في قلب العاصمة المصرية القاهرة، حيث موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى متحف الحضارة في الفسطاط، وضم الموكب عددا من المومياوات الملكية، من بينها 18 مومياء لملوك، و4 مومياوات لملكات، ومن بين الملوك رمسيس الثاني وحتشبسوت وأحمس وزوجته نفرتاري.