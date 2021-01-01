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قوات الاحتلال تمنع وفداً مقدسياً من الدخول الى باقة الغربية وتستدعيهم للتحقيق في المسكوبية

الإثنين 05 أبريل 2021 09:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تمنع وفداً مقدسياً من الدخول الى باقة الغربية وتستدعيهم للتحقيق في المسكوبية



القدس المحتلة /سما/

اعترضت شرطة الاحتلال الإسرائيلي وفداً من مدينة القدس على مدخل مدينة باقة الغربية أثناء دخولهم الى المدينة من أجل تقديم التهاني بمناسبة حرية الأسير رشدي أبو مخ الذي أمضى 35 عاماً خلف القضبان، فنقلتهم الى شرطة باقة الغربية وابلغتهم انهم موقوفين على ذمة المخابرات الإسرائيلية وهم؛ عبد اللطيف غيث وناصر أبو خضير وهما المرشحين على قائمة نبض الشعب للانتخابات التشريعية، إضافة الى راسم عبيدات وحسن ابو خضير وعدنان شلالدة.

وقال الكاتب راسم عبيدات: " يبدو ان الاحتلال وأجهزة مخابراته فقدوا صوابهم ووصلوا الى مرحلة الإفلاس".

وأضاف: "على مدخل باقة الغربية اعترضتنا شرطة الاحتلال ومخابراته وبعد طول انتظار تم اقتيادنا الى محطة شرطة باقة الغربية، وأبلغنا بأننا موقفين على ذمة المخابرات وتم تحويلنا للتحقيق في المسكوبية، حيث أبلغونا الساعة الخامسة بأن عليكم أن تكونوا في المسكوبية في تمام السادسة مساء، وقلنا لهم "بنركب جنحان" وبنوصل، وفي الطريق الى المسكوبية أبلغت مخابرات الاحتلال المحامي بلال نعامنة بأن علينا الحضور غداً الساعة العاشرة صباحاً للتحقيق في المسكوبية".

#الشرطة الاسرائيلية #مدينة القدس #مدينة باقة الغربية #رشدي أبو مخ

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