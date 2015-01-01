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النيابة المصرية تعلن عن تطورات في قضية متعلقة باغتصاب فتاة "فيرمونت"

الإثنين 05 أبريل 2021 09:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
النيابة المصرية تعلن عن تطورات في قضية متعلقة باغتصاب فتاة "فيرمونت"



القاهرة /سما/

أمرت النيابة العامة المصرية، اليوم الإثنين، إحالة المتهمين شريف الكومي، ويوسف قرة، وأمير زايد إلى محكمة الجنايات المختصة، في قضية متعلقة باغتصاب فتاة "فيرمونت".

وجاء قرار النيابة بمعاقبتهم عن ارتكابهم جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها في قرية سياحية بالساحل الشمالي خلال عام 2015، بالإضافة إلى اتهامهم في قضية اغتصاب فتاة "فيرمونت".

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قبل المتهمين من شهادة المجني عليها وستة شهود آخرين، وما ثبت من مشاهدة تسجيل مرئي لجانب من الواقعة ظهر فيه اثنان من المتهمين يعتديان جنسيا على المجني عليها، حيث أثبت تقرير فحص التسجيل الصادر من "الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية" بوزارة الداخلية تطابقَ القياسات البيومترية للمجني عليها ولمتهمٍ محبوس مع قياساتهما في صورهما المأخوذة لهما على الطبيعة، وكان التسجيل قد أُرفِق بالبلاغ المقدم للنيابة العامة في واقعة التعدي على فتاة (بفندق فيرمونت نايل سيتي)، فأجرت تحقيقاتها في الواقعتين.

‏وكانت النيابة العامة قد نسخت صورة من أوراق قضية الاعتداء على فتاة (بفندق فيرمونت) والتي لا تزال التحقيقات جاريةً فيها في ضوء ما يَرِد إلى النيابة العامة عبر البريد الإلكتروني المخصص لتلك القضية، وخصصت الصورة المنسوخة للواقعة التي أحالتها اليوم إلى محكمة الجنايات، وراعت خلال النسخ والإحالة ما يضمن سرية التحقيقات والحفاظ على بيانات الأطراف في الواقعتين.

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