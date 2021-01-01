السفير الإماراتي لدى إسرائيل يصل تل أبيب غدًا

القدس المحتلة/سما/

يصل السفير الإماراتي محمد آل خاجة، يوم غد الثلاثاء، إلى تل أبيب، لمزاولة عمله كسفير لدى إسرائيل.

وبحسب المراسل السياسي لهيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، فإن آل خاجة سيصل على متن طائرة تابعة لشركة الاتحاد في رحلتها الأولى من الإمارات إلى إسرائيل.

وكانت الإمارات قبيل منتصف شهر فبراير/ شباط الماضي، عينت آل خاجة كأول سفير يمثلها لدى إسرائيل بعد الاتفاق بين الجانبين على التطبيع وفتح علاقات دبلوماسية في أغسطس/ آب من العام الماضي.

ووصل آل خاجة في الثالث من شهر يناير/ كانون الثاني الماضي إلى تل أبيب، وقدم أوراق اعتماده رسميًا لدى الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، حيث التقى حينها مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير خارجيته غابي أشكنازي.

وفي مطلع شهر يناير/ كانون الثاني، عينت إسرائيل إيتان سفيرًا لدى الإمارات، بعد أن كان سفيرًا لدى تركيا سابقًا، ليصبح أول دبلوماسي كامل في الإمارات بعد تطبيع العلاقات.