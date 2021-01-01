  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

السفير الإماراتي لدى إسرائيل يصل تل أبيب غدًا

الإثنين 05 أبريل 2021 08:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
السفير الإماراتي لدى إسرائيل يصل تل أبيب غدًا



القدس المحتلة/سما/

 يصل السفير الإماراتي محمد آل خاجة، يوم غد الثلاثاء، إلى تل أبيب، لمزاولة عمله كسفير لدى إسرائيل.

وبحسب المراسل السياسي لهيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، فإن آل خاجة سيصل على متن طائرة تابعة لشركة الاتحاد في رحلتها الأولى من الإمارات إلى إسرائيل.

وكانت الإمارات قبيل منتصف شهر فبراير/ شباط الماضي، عينت آل خاجة كأول سفير يمثلها لدى إسرائيل بعد الاتفاق بين الجانبين على التطبيع وفتح علاقات دبلوماسية في أغسطس/ آب من العام الماضي.

ووصل آل خاجة في الثالث من شهر يناير/ كانون الثاني الماضي إلى تل أبيب، وقدم أوراق اعتماده رسميًا لدى الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، حيث التقى حينها مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير خارجيته غابي أشكنازي.

وفي مطلع شهر يناير/ كانون الثاني، عينت إسرائيل إيتان سفيرًا لدى الإمارات، بعد أن كان سفيرًا لدى تركيا سابقًا، ليصبح أول دبلوماسي كامل في الإمارات بعد تطبيع العلاقات.

#السفير الاماراتي #محمد آل خاجة #اسرائيل #تل ابيب #الامارات

الأكثر قراءة اليوم

الرئيس عباس سيخضع لفحوصات طبية في ألمانيا..صور و وفيديو

تفاصيل جديدة عن الإسرائيلي صديق الأمير حمزة وعلاقته بـ"بلاك ووتر"

أميرة أردنية تهاجم الملكة نور إثر حادثة الأمير حمزة.. وتتراجع

هل بالفعل حاول الأمير حمزة الانقلاب .. دبلوماسيون غربيون يشككون لهذه الاسباب ..

استمع : الأمير حمزة بن الحسين في تسجيل صوتي جديد .. ماذا يقول ؟

الكشف عن رد فعل الملك عبد الله بعد اطلاعه على "تحركات الأمير حمزة"

غزة: تنويه هام من "أونروا" بخصوص خدماتها في ضوء التطورات الأخيرة فيما يتعلق بكوفيد-19

الأخبار الرئيسية

منصور عباس

هآرتس: بعد أن سوغ لنفسه "حضن نتنياهو".. منصور عباس يغني "الحب تحت نافذة سموتريتش"

صحة غزة تكشف موعد ذروة الوباء.. وتقول: 80 بالمئة من المواطنين أصيبوا بفيروس كورونا

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة تتعلق بكورونا والتعليم وساعات الدوام الرسمي..

مستشار اشتية يكشف عن سبب تأخير صرف رواتب الموظفين

أول تعقيب من لجنة الانتخابات المركزية بخصوص قرارها برفض ترشح الأسير حسن سلامة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية