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هبوط كبير لأسعار النفط

الإثنين 05 أبريل 2021 08:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
هبوط كبير لأسعار النفط



رويترز

هبط سعر خام "برنت"، مساء اليوم الاثنين، بأكثر من 5% إلى 61,58 دولار مقابل البرميل.

وفي وقت سابق هبطت أسعار النفط أكثر من 3 % خلال التعاملات اليوم الاثنين، إذ طغى أثر زيادة في الإمدادات من أوبك+ وارتفاع الإنتاج الإيراني على علامات على تعاف اقتصادي قوي في الولايات المتحدة وتوقعات بتعاف أكبر للطلب في 2021.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا وحلفاؤهما،(وهي المجموعة المعروفة باسم أوبك+)، يوم الخميس على رفع الإنتاج الشهري في الفترة بين شهري مايو ويوليو. كما تعزز إيران المعفاة من إجراء تخفيضات طوعية، أيضا من إمداداتها.

وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يونيو 2,11 دولار بما يعادل 3.3% إلى 62.75 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:21 بتوقيت غرينتش، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو أيار 2,27 دولار أو 3,7 % إلى 59,18 دولار للبرميل.

تعافى النفط من مستويات منخفضة تاريخية بلغها العام الماضي، وذلك بدعم من خفض قياسي من "أوبك+" للإنتاج سيستمر أغلبه بعد يوليو تموز ومن بعض التعافي في الطلب والمتوقع أن تتسارع وتيرته في النصف الثاني من العام.

وفي تطور آخر قد يؤدي في نهاية المطاف لزيادة الإمدادات، تحول انتباه المستثمرين إلى محادثات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة في إطار مفاوضات لإحياء الاتفاق النووي الموقع في 2015.

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