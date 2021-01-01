  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

السعودية: السماح لمتلقي لقاح كورونا فقط بأداء العمرة خلال رمضان

الإثنين 05 أبريل 2021 08:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية: السماح لمتلقي لقاح كورونا فقط بأداء العمرة خلال رمضان



الرياض /وكالات/

صرح مصدر مسؤول بوزارة الحج والعمرة السعودية، بأنه انطلاقًا من حرص السعودية على صحة وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين والعاملين على خدمتهم مع تزامن قرب شهر رمضان المبارك، فقد تقرر رفع الطاقة التشغيلية للمسجد الحرام بمكة المكرمة، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة الصادرة من الجهات المختصة، وذلك وفقا للضوابط التالية:

أولًا: منح تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي بدءًا من تاريخ 1 رمضان 1442 هـ للأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق (توكلنا) لفئات التحصين (محصن حاصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا أو محصن أمضى 14 يوما بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، أو محصن متعافٍ من الإصابة).

ثانيًا: حجز تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات والزيارة سيكون من خلال تطبيقي (اعتمرنا) و(توكلنا،)، وذلك بحجز الخانة الزمنية المتاحة حسب رغبة ضيف الرحمن وبما يتماشى مع الطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية.

ثالثًا: عرض التصاريح والتحقق من صلاحيتها سيكون من خلال تطبيق (توكلنا)، وذلك من حساب المستفيد من التصريح في التطبيق مباشرة.

وأكد المصدر أن المنصة الرئيسة والمعتمدة لأخذ التصاريح من خلال تطبيقي (اعتمرنا) و(توكلنا)، محذرًا من الحملات والمواقع الوهمية.

#وزارة الحج والعمرة #السعودية #لقاح كورونا #فيروس كورونا #مناسك العمرة

الأكثر قراءة اليوم

الرئيس عباس سيخضع لفحوصات طبية في ألمانيا..صور و وفيديو

تفاصيل جديدة عن الإسرائيلي صديق الأمير حمزة وعلاقته بـ"بلاك ووتر"

أميرة أردنية تهاجم الملكة نور إثر حادثة الأمير حمزة.. وتتراجع

هل بالفعل حاول الأمير حمزة الانقلاب .. دبلوماسيون غربيون يشككون لهذه الاسباب ..

استمع : الأمير حمزة بن الحسين في تسجيل صوتي جديد .. ماذا يقول ؟

الكشف عن رد فعل الملك عبد الله بعد اطلاعه على "تحركات الأمير حمزة"

تقرير: "ضابط سابق في الموساد الاسرائيلي هو من تواصل مع زوجة الأمير حمزة"

الأخبار الرئيسية

صحة غزة تكشف موعد ذروة الوباء.. وتقول: 80 بالمئة من المواطنين أصيبوا بفيروس كورونا

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة تتعلق بكورونا والتعليم وساعات الدوام الرسمي..

مستشار اشتية يكشف عن سبب تأخير صرف رواتب الموظفين

أول تعقيب من لجنة الانتخابات المركزية بخصوص قرارها برفض ترشح الأسير حسن سلامة

غزة: تنويه هام من "أونروا" بخصوص خدماتها في ضوء التطورات الأخيرة فيما يتعلق بكوفيد-19

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية