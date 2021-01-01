نقيب المعلمين في غزة: طالبنا بإعادة النظر في الدوام المدرسي الوجاهي

غزة /سما/

قال نقيب المعلمين في غزة خالد المزين، إن "النقابة طالبت وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ولجنة الطوارئ المركزية بإعادة النظر في الدوام المدرسي الوجاهي نظراً لتفشي الحالة الوبائية، والعديد من الإصابات موجودة والمدارس جزء من المجتمع."

أضاف المزين في حديث لإذاعة "صوت الأقصى" المحلية، مساء الاثنين، "تواصلنا مع الوزارة وأبلغناهم بمطالبنا ونتمنى منهم الإستجابة لهذا المطلب حتى نستطيع تعدي المرحلة التي تؤثر على المجتمع الفلسطيني."

وقال المزين "الانتقال للتعليم الإلكتروني أمامه تحديات كبيرة والأصل تقديم النفس على أي شيء، وصحة طلابنا ومعلمينا أهم وهي مقدمة على أي أمور أخرى."