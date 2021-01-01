  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نقيب المعلمين في غزة: طالبنا بإعادة النظر في الدوام المدرسي الوجاهي

الإثنين 05 أبريل 2021 07:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقيب المعلمين في غزة: طالبنا بإعادة النظر في الدوام المدرسي الوجاهي



غزة /سما/

قال نقيب المعلمين في غزة خالد المزين، إن "النقابة طالبت وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ولجنة الطوارئ المركزية بإعادة النظر في الدوام المدرسي الوجاهي نظراً لتفشي الحالة الوبائية، والعديد من الإصابات موجودة والمدارس جزء من المجتمع."

أضاف المزين في حديث لإذاعة "صوت الأقصى" المحلية، مساء الاثنين، "تواصلنا مع الوزارة وأبلغناهم بمطالبنا ونتمنى منهم الإستجابة لهذا المطلب حتى نستطيع تعدي المرحلة التي تؤثر على المجتمع الفلسطيني."

وقال المزين "الانتقال للتعليم الإلكتروني أمامه تحديات كبيرة والأصل تقديم النفس على أي شيء، وصحة طلابنا ومعلمينا أهم وهي مقدمة على أي أمور أخرى."

#نقابة المعلمين #غزة #التربية والتعليم #اغلاق مدارس #مدارس غزة #قطاع غزة #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

الرئيس عباس سيخضع لفحوصات طبية في ألمانيا..صور و وفيديو

تفاصيل جديدة عن الإسرائيلي صديق الأمير حمزة وعلاقته بـ"بلاك ووتر"

أميرة أردنية تهاجم الملكة نور إثر حادثة الأمير حمزة.. وتتراجع

هل بالفعل حاول الأمير حمزة الانقلاب .. دبلوماسيون غربيون يشككون لهذه الاسباب ..

استمع : الأمير حمزة بن الحسين في تسجيل صوتي جديد .. ماذا يقول ؟

الكشف عن رد فعل الملك عبد الله بعد اطلاعه على "تحركات الأمير حمزة"

تقرير: "ضابط سابق في الموساد الاسرائيلي هو من تواصل مع زوجة الأمير حمزة"

الأخبار الرئيسية

صحة غزة تكشف موعد ذروة الوباء.. وتقول: 80 بالمئة من المواطنين أصيبوا بفيروس كورونا

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة تتعلق بكورونا والتعليم وساعات الدوام الرسمي..

مستشار اشتية يكشف عن سبب تأخير صرف رواتب الموظفين

أول تعقيب من لجنة الانتخابات المركزية بخصوص قرارها برفض ترشح الأسير حسن سلامة

غزة: تنويه هام من "أونروا" بخصوص خدماتها في ضوء التطورات الأخيرة فيما يتعلق بكوفيد-19

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية