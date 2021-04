مطعم استرالي يواجه انتقادات لاذعة بسبب مزحة من صاحبه

عاصفة من الانتقادات واجهها مطعم أسترالي، بسبب عبارة ساخرة كتبها أحد العاملين في المطعم على سبيل الدعابة.



وبدأت القصة عندما نشر صاحب مطعم أسترالي، صورة لطلب طعام سجله النادل ووضعه للطباخ، وكتب فيه طلب الطعام مع عبارة "شخصان آسيويان مزعجان"، في إشارة لأصحاب الطلب.

Today I saw a QLD business owner encouraging racist behaviour amongst staff who labelled customers as “two very annoying Asians”. Immediately enraged and very frankly at my breaking point regarding all this anti-Asian hate, murders, attacks, and racism, I did something about it. pic.twitter.com/rxskADrCs6