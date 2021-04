اسي ميلان يحسم أمر إبراهيموفيتش

ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن نادي ميلان سيمدد عقد نجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لموسم إضافي بعد أن ينتهي الحالي رفقة الروسونيري بحلول يونيو المقبل.

وبحسب عدة مصادر، وعلى رأسها "ميلان نيوز" فإن النادي توصل إلى اتفاق مع المهاجم البالغ 39 عاما للتوقيع في الأيام المقبلة على عقد جديد ينتهي في صيف عام 2022 مع الفريق.

وذكر موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي أنه يتبقى فقط التفاصيل النهائية للإعلان رسميا عن تجديد عقد إبراهيموفيتش، وهي أمور مرتبطة فقط بالمكافآت والأهداف الفردية التي سيتم تضمينها في الصفقة.



وانضم إبرا لميلان في يناير 2020 بعقد لمدة ستة أشهر، وعقب تألقه هذا الموسم مع ميلان بتسجيله 17 هدفا في 24 مباراة، تحرك النادي الإيطالي لتمديد تعاقده مع النجم المخضرم.

وعاد زلاتان في الأسبوع الماضي من اعتزاله الدولي وشارك مع منتخب بلاده في تصفيات مونديال قطر 2022 وصنع هدفين.

