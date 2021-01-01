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صحة غزة تكشف موعد ذروة الوباء.. وتقول: 80 بالمئة من المواطنين أصيبوا بفيروس كورونا

الإثنين 05 أبريل 2021 07:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحة غزة تكشف موعد ذروة الوباء.. وتقول: 80 بالمئة من المواطنين أصيبوا بفيروس كورونا



غزة /سما/

قال مدير وحدة مكافحة العدوى والسلامة في وزارة الصحة بغزة د. رامي العبادلة، مساء اليوم الاثنين، إن هناك انتشار لوباء كورونا في غزة وحسب توقعاتنا أن ذروة الوباء ستكون في العشرة أيام المقبلة.

وأوضح العبادلة في تصريحات لاذاعة القدس، أن عدد الإصابات في المنازل أكبر من العدد الذي يتم فحصه، لافتا الى ان العدد الفعلي أعلى خمس مرت من المعلن عنه.

وبين العبادلة ، أن الطفرة البريطانية من الفيروس أسرع انتشار لكنها بنفس الأعراض، منوها الى أن ما يقدر بخمسين بالمائة من نسبة المواطنين أصيبوا بفيروس كورونا في الموجة الاولي في حين نتوقع إصابة ثلاثين بالمئة في الموجة الثانية ما يعني إصابة 80 بالمئة من المواطنين بالفيروس في الموجة الأولى والثانية.

وأشار الى ان وزارة الصحة على أتم الاستعداد ونضع المخططات المستقبلية للاستفادة من الموجة الموجودة لمعرفة وتوقع الحالة الوبائية.

وشدد على أنه يجب تكاتف الجهود من قبل كل شخص باتباع إجراءات السلامة المنصوص عليها من قبل وزارة الصحة الأمر الذي يؤدي الى انحصار الوباء.

ولفت الى أن هناك اقبال كبير على تلقي اللقاحات في حين الكميات الموجودة لا تكفي ولا تلبي طلبات الراغبين بتلقي اللقاح.

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