ناسا تعثر على صخرة خضراء "غريبة" على المريخ

نشرت وكالة ناسا صورة لحجر غامض عثرت عليها مركبة "برسفيرانس" التي تدرس سطح الكوكب الأحمر، منذ فبراير الماضي، بحثا عن علامات على الحياة القديمة.

ولم يتمكن ليزر "برسفيرانس" من اختراق لغز الصخرة المريخية الغريبة بالقرب من الحفريات الجديدة للمركبة الجوالة.



واستهدفت أجهزة "برسفيرانس" صخرة خضراء المظهر على سطح الكوكب الأحمر والتي قام الفريق العلمي "بتبادل الكثير من الفرضيات بشأنها" وفقا لحساب المركبة على "تويتر".

وتساءلت تغريدة نشرها الحساب يوم الأربعاء (31 مارس) على "تويتر": "هل هي شيء نجا من القاعدة الصخرية؟. هل هي قطعة من المريخ سقطت في المنطقة من حدث اصطدام بعيد؟ هل هي نيزك؟ أم شيء آخر؟".

وأضافت التغريدة: "يبلغ طول القطعة نحو 15 سم. وإذا نظرت عن كثب، يمكنك تحديد صف علامات الليزر حيث وقع ضغطها لمعرفة المزيد".

على الرغم من أن المريخ مرتبط بشكل شائع باللون الأحمر، إلا أن الحجر الذي وجدته مركبة "برسفيرانس"، يبدو باللون الأزرق والأخضر وله سلسلة من البقع المضيئة على سطحه.

وردا على سؤال في التعليقات حول أصل هذه النقاط، اعترفت وكالة الفضاء بأنها لم تحدد بعد الأصل الدقيق للصخرة. تشير الفرضيات الرئيسية إلى أنه يمكن أن يكون نتيجة تآكل الأساس الصخري، أو جزء من المريخ تم إلقاؤه في المنطقة "بفعل تأثير بعيد" أو نيزك.

While the helicopter is getting ready, I can’t help checking out nearby rocks. This odd one has my science team trading lots of hypotheses.



It’s about 6 inches (15 cm) long. If you look closely, you might spot the row of laser marks where I zapped it to learn more. pic.twitter.com/sq4ecvqsOu