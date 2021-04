تبعات زلزال "فيسبوك"... تسريب بيانات حساسة عن مؤسسه مارك زوكربيرغ

لا يزال موقع التواصل الأكبر في العالم، "فيسبوك"، يعمل على تدارك أكبر تسريب بيانات في تاريخه، بعد تسريب بيانات شخصية لـ 533 مليون مستخدم.



وقالت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، إن من بين المعلومات التي جرى تسربيها، رقم هاتف مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لأكبر شبكة تواصل اجتماعي في العالم، وكذلك موقعه الجغرافي وتفاصيل زواجه وتاريخ ميلاده وحسابه على فيسبوك، مؤكدة أن رقم هاتفه أصبح متاحا على الإنترنت.

وقال الخبير الأمني، ديف ووكر، إن "مارك زوكربيرغ، وكذلك المؤسس المشارك لشركة فيسبوك، كريس هيوز، وداستن موسكوفيتز، كانوا من بين الأشخاص الذين تم اختراقهم ونشر بياناتهم الشخصية".

ورفض فيسبوك البيانات المسربة، ووصفها بـ"القديمة جدا"، وقال المتحدث باسم المنصة الاجتماعية، إن هذه البيانات تم الإبلاغ عنها في عام 2019، "وقد اكتشفنا هذه المشكلة وقمنا بإصلاحها في شهر أغسطس من العام ذاته".



وكانت مجلة "بزنس إنسايدر" قالت إن تسريب البيانات طالت نحو 533 مليون مستخدم على فيسبوك، من مختلف أنحاء العالم وجاء من بين الدول العربية التي طالها تسريب البيانات 44 مليون مستخدم مصري، 3 ملايين مستخدم أردني، ونحو 4 ملايين مستخدم ليبي، وحوالي 1.8 مليون لبناني.

وتشمل البيانات المسربة أرقام الهواتف والمعرفات والأسماء الكاملة والمواقع وتواريخ الميلاد والسير الذاتية وفي بعض الحالات عناوين البريد الإلكتروني، موضحًا أن المعلومات متاحة مجانًا في منتدى القرصنة، مما يجعلها في متناول أي شخص لديه مهارات بيانات أولية.

All 533,000,000 Facebook records were just leaked for free.



This means that if you have a Facebook account, it is extremely likely the phone number used for the account was leaked.



I have yet to see Facebook acknowledging this absolute negligence of your data. https://t.co/ysGCPZm5U3 pic.twitter.com/nM0Fu4GDY8