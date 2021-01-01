أردوغان يبحث مع العاهل الأردني العلاقات الثنائية

انقرة /سما/(د ب أ)

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية، حسبما أفادت وكالة الأناضول التركية للأنباء.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الزعيمين، اليوم الإثنين، بحسب بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأفاد البيان أن الرئيس أردوغان والملك عبد الله بحثا العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية.

ويأتي الاتصال بعد إعلان المملكة الأردنية أول أمس السبت عن اعتقالات طالت مسؤولين سابقين بعد رصد اتصالات مع جهات خارجية لزعزعة استقرار البلاد.