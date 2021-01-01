نتنياهو يصف محاكمته بـ "محاولة انقلاب".. ويهاجم النيابة الاسرائيلية

القدس المحتلة /سما/

وصف بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، ما جرى من في محاكمته صباح اليوم أمام المحكمة المركزية بالقدس بمثابة "محاولة انقلاب" تهدف للإطاحة بأقوى رئيس وزراء يميني.

وهاجم نتنياهو خلال مؤتمر صحافي له بعد ساعات من الجلسة الأولى لمرحلة الإثبات، المدعية العامة ليآت بن آري التي اتهمت نتنياهو بإساءة استخدام السلطة الموكلة إليه، في محاولة منه لتحقيق منفعة شخصية.

وقال نتنياهو: "في جلسة الاستماع حين دافع عني فريق الدفاع، لم يكن المدعي نفسه حاضرًا، لا يوجد شيء أكثر من ذلك يثبت أن جلسة الاستماع في قضيتي كانت عرضًا".

وأضاف: "لقد سمعت اليوم كلمات عن سواء استخدام السلطة، الإجراء برمته ضد كان استخدامًا غير لائق للسلطة الحكومية من قبل مكتب المدعي العام، هم لم يعملوا وفق القانون، هم اعتبروا أنفسهم في رحلة صيد، لم يحققوا أو يبحثوا عن جريمة أو مخالفة، كانوا يبحثون عن شخص هو أنا، ولسوء الحظ فعلوا الكثير من الأشياء".

وتابع: "يحاولون الإطاحة برئيس وزراء قوي من اليمين، وليس من قبيل المصادفة أن تقدم النيابة العامة لائحة الاتهام ضدي قبل شهر واحد فقط من موعد الانتخابات الأولى، وليس من قبيل المصادفة أنها قدمت لائحة الاتهام قبل الانتخابات الثالثة".

واتهم نتنياهو النيابة العامة الإسرائيلية بأنها عملت كل شيء من أجل منع فريق الدفاع عنه بالوصول إلى مكالمات هاتفية ودلائل أخرى بعد أن تم محوها من الملفات، كما أنها تجاهلت شهادات وشكاوى، وقامت بعمليات غير قانونية، وابتزاز الشهود بتهديدات شديدة.

واعتبر نتنياهو أن ماجرى كان يجب أن لا يحدث من قبل نظام ديمقراطي، مؤكدًا أنه سيواصل العمل من أجل خدمة إسرائيل.