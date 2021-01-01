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82 وفاة و6537 إصابة جديدة بكورونا في الاردن

الإثنين 05 أبريل 2021 06:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
82 وفاة و6537 إصابة جديدة بكورونا في الاردن



عمان /سما/

اعلنت وزارة الصحة الاردنية اليوم الاثنين تسجيل 82 وفاة و6537 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وسُجِّلت (6537) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (639,444) حالة.

وسُجّلت (82) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (7283) حالة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (15.12%)، مقارنة مع (14.68%) يوم أمس.

وتمّ إجراء (43,226) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,114,599) فحصاً.

وبلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (9003) حالات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (552,764) حالة.

#الاردن #فيروس كورونا

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