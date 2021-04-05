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سعودي يعرض 2 مليون ريال مهر زواج من الفاشينيستا بدور البراهيم... فيديو

الإثنين 05 أبريل 2021 05:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
سعودي يعرض 2 مليون ريال مهر زواج من الفاشينيستا بدور البراهيم... فيديو



الرياض/سما/

أعلن شاب سعودي عن موافقته على دفع مبلغ مليوني ريال لفاشينيستا مثيرة للجدل، سبق وحددت قيمة مهرها بالملايين.

وظهر الشاب في مقطع فيديو على تطبيق "تيك توك" وهو يطلب من متابعيه إبلاغ خبيرة التجميل بدور البراهيم بموافقته على عرضها واستعداده دفع مبلغ 2 مليون ريال (نحو 533 ألف دولار) مهرا لها.


ولسنوات أثارت بدور البراهيم الجدل، وكانت قد حددت في السابق مبلغ مليون ريال مهرا لها، وتزوجت رجل أعمال سعودي دفع المبلغ المطلوب قبل أن تعلن طلاقها في أغسطس/آب 2020 بعد زواج لم يدم سوى 6 أشهر، بسبب حنقها من غيرة زوجها الشديدة عليها ومنعها من الظهور على وسائل التواصل.

وبعد شهرين على طلاقها عادت البراهيم وأعلنت رفع قيمة مهرها إلى مليوني ريال، ما أثار موجة من الجدل على مواقع التواصل.

ووقتها قالت الفاشينيستا وخبيرة التجميل السعودية في مقطع مصور: "والله ما يشم مفارق راسي إلا بمليونين مو مليون واحد، زين وأنا الحمد لله بنت عز وعيني مليانة والمليون وش الحين ".


وسبق أن أعلنت هيئة الغذاء والدواء، إغلاق محلات خاصة بمستحضرات التجميل تعود لبدور البراهيم وذلك بعد نشرها لفيديو أثار جدلا كبيرا بين السعوديين، لما تضمن من ألفاظ خادشة وإيحاءات فاضحة.

والبراهيم من مواليد جدة غربي المملكة عام 1984، من أب سعودي وأم سعودية من أصول عراقيه وتحمل الجنسية السعودية، وسبق أن حصلت على شهادة بكالوريوس من جامعة أوكسفورد قسم التجميل.

#بدور البراهيم #الفاشينيستا #الفاشينيستا بدور البراهيم

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