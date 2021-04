أول ظهور لميلانيا ترامب مع زوجها ... صور

تداولت تقارير أول ظهور لميلانيا ترامب مع زوجها الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بعد أكثر من شهرين على تركهما البيت الأبيض.

وحضرت ميلانيا ترامب مع زوجها، اليوم الاثنين، قداس عيد الفصح في ولاية فلوريدا الأمريكية حيث يقيمان، وقوبلا بموجة من التصفيق الحار فور ظهورهما بالمكان، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



ونشرت الصحيفة صور وقوف الزوجين في الصف الأمامي للكنيسة في حدائق بالم بيتش، وكان القس، تود مولينز، يقود الكنيسة المزدحمة بالمصلين.

ثم قدم مولينز الرئيس الأمريكي السابق قائلا: "إنه أيضًا امتياز لنا، إنه امتياز لي اليوم أن أرحب بالرئيس و السيدة ترامب أيضا".

وقابل ترامب وزوجته تحية الجميع لهما بابتسامة، ورفعت ميلانيا يدها لتلوح لهما.

وفي الصور والمقاطع المصورة المتداولة على شبكة الإنترنت، لم يظهر أي من الحاضرين المناسبة وهو يرتدي كمامة طبية للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد، وبدا أن ترامب وزوجته اختلطا بحرية مع المصلين الآخرين في الحشد الكبير.

Trump and Melania are given a round of applause at Easter Sunday church service in Palm Beach https://t.co/AtFvAXNv8g



وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أنه بعد حضور دونالد ترامب وزوجته ميلانيا قداس عيد الفصح، عاد موكبه إلى منتجع "مارالاغو"، حيث أمضى بعض الوقت الجيد مع أحفاده.

Donald Trump and Melania are given a round of applause at Easter Sunday church service in Palm Beach before joining the grandchildren for an egg hunt at Mar-a-Lago- pic.twitter.com/ILaKuD4NW7