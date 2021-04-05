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أول ظهور لميلانيا ترامب مع زوجها ... صور

الإثنين 05 أبريل 2021 05:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول ظهور لميلانيا ترامب مع زوجها ... صور



واشنطن/سما/

تداولت تقارير أول ظهور لميلانيا ترامب مع زوجها الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بعد أكثر من شهرين على تركهما البيت الأبيض.

وحضرت ميلانيا ترامب مع زوجها، اليوم الاثنين، قداس عيد الفصح في ولاية فلوريدا الأمريكية حيث يقيمان، وقوبلا بموجة من التصفيق الحار فور ظهورهما بالمكان، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.


ونشرت الصحيفة صور وقوف الزوجين في الصف الأمامي للكنيسة في حدائق بالم بيتش، وكان القس، تود مولينز، يقود الكنيسة المزدحمة بالمصلين.
ثم قدم مولينز الرئيس الأمريكي السابق قائلا: "إنه أيضًا امتياز لنا، إنه امتياز لي اليوم أن أرحب بالرئيس و السيدة ترامب أيضا".

وقابل ترامب وزوجته تحية الجميع لهما بابتسامة، ورفعت ميلانيا يدها لتلوح لهما.

وفي الصور والمقاطع المصورة المتداولة على شبكة الإنترنت، لم يظهر أي من الحاضرين المناسبة وهو يرتدي كمامة طبية للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد، وبدا أن ترامب وزوجته اختلطا بحرية مع المصلين الآخرين في الحشد الكبير.


وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أنه بعد حضور دونالد ترامب وزوجته ميلانيا قداس عيد الفصح، عاد موكبه إلى منتجع "مارالاغو"، حيث أمضى بعض الوقت الجيد مع أحفاده.


وشارك دونالد ترامب جونيور، نجل دونالد ترامب، صورا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي من تواصل والده مع أبنائه في عيد الفصح والتقاط الصور التذكارية معهم.


وكانت تقارير ذكرت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي أن ميلانيا ترامب قامت بجولة في المدارس الإعدادية الخاصة في فلوريدا، بحثا عن مدرسة مناسبة لنجلها بارون لمواصلة تعليمه هناك.

#ميلانيا ترامب #دونالد ترمب #البيت الابيض

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