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تبون: الكثير من الدول تحسدنا على هذا الشخص... فيديو

الإثنين 05 أبريل 2021 05:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
تبون: الكثير من الدول تحسدنا على هذا الشخص... فيديو



الجزائر/سما/

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن هناك شخصية تحسد الكثير من الدول في العالم بلاده عليها.

وامتدح تبون، في مقابلة مع وسائل إعلام محلية أمس الأحد، جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم، مؤكدا أنه يقوم بعمل جبار، بحسب صحيفة "النهار" المحلية.

وأكد الرئيس الجزائري أنه استقبل جمال بلماضي، مثلما تم تداوله في وسائل إعلام محلية قبل أيام.

وقال تبون: "نعم استقبلت الناخب الوطني جمال بلماضي"، مضيفا أن الأخير "إنسان طيب وقام بعمل جبار مع المنتخب الوطني الجزائري ورفع معنويات الجزائريين ويستاهل كل خير".

وأضاف: "بلماضي مدرب الكثير من الدول حسدينا عليه وحقق نتائج جيدة وسيحقق نتائج مستقبلا"، رافضا الإفصاح عن محتوى الحديث الذي دار بينه وبين بلماضي.


يشار إلى أن جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم، كان قد فاز بجائزة أفضل مدرب في أفريقيا عن عام 2019.

#الرئيس عبد المجيد تبون #جمال بلماضي #منتخب الجزائر

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