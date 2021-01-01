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نابلس: الشرطة تنفيذ جولات تفتيشية وتحرر مخالفات بحق المخالفين

الإثنين 05 أبريل 2021 05:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
نابلس: الشرطة تنفيذ جولات تفتيشية وتحرر مخالفات بحق المخالفين



نابلس /سما/

نفذت الشرطة خلال 24 ساعة مذاكرات قضائية وأومر حبس وحررت مخالفات لمن لم يلتزموا بحالة الطوارئ بنابلس.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأن الشرطة نظمت عدة جولات تفتيشية ميدانية وحررت 75 مخالفة وبائية وصحية للأشخاص وقامت بإغلاق ومخالفة خمسة محال تجاريةٍ غير ملتزمةٍ بالإجراءات الوقائية لحالة الطوارئ ونفذت 102 مذكرة قضائية منها 39 أمر حبس وحررت مخالفات مرورية 224 مخالفة وحجزت 35 مركبة عمومي مخالفةً الإلتزام بالإجراءات والبروتوكول الصحي وتعاملت مع سبعة حوادث سير في المحافظة.

وأضافت أنها حجزت خمس مركبات غير قانونية ونفذت 52 جولة تفتيشية على المحال التجارية والمؤسسات المخالفه لقرارات الإغلاق والبروتوكول الصحي.

وأكدت الشرطة أنها باشرت إجراءاتها القانونية والإدارية بحق المخالفين حسب الأصول.

#الشرطة الفلسطينية

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