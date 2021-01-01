افتتاح قسم "كورونا" الجديد في مجمع فلسطين الطبي غداً

رام الله /سما/

أعلن مدير مجمع فلسطين الطبي أحمد البيتاوي أن قسم "كورونا" الجديد في المجمع، الذي جرى العمل على إنشائه قبل نحو أسبوعين، سيتم افتتاحه غدًا لاستقبال المصابين بالفيروس، ومتابعة علاجهم.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية للبيتاوي، ورئيس بلدية رام الله موسى حديد، اليوم الاثنين، للاطلاع على سير العمل والتجهيزات الجديدة للمرضى في القسم الذي جاء بتمويل ودعم من بلدية رام الله والمجتمع المحلي وأبناء فلسطين في المهجر.

وقال البيتاوي إن هذا القسم الجديد سيساعد في عمل الطواقم الطبية وتخفيف العبء على المرضى في ظل ارتفاع نسبة إشغال الأسرة، لافتا الى أن عدد الأسرة المخصصة لمرضى كورونا في المجمع 107 أسرّة، ومع إضافة هذا القسم سيزيد عدد الأسرة بواقع 48 سريرًا.

وقدم الشكر لبلدية رام الله وكل من ساهم في انشاء هذا المشروع بسرعة ودقة متناهية.

بدوره، قال رئيس بلدية رام الله موسى حديد إنه كان هناك حاجة لزيادة القدرة الاستيعابية بالمجمع خلال الفترة الماضية، وتم التواصل مع إدارة المجمع ووزارة الصحة لإنشاء هذا القسم، مشيرًا الى أن البلدية خصصت منذ اللحظة الأولى ميزانية لإقامة هذا القسم، ومع بدء العمل تلقينا دعم وتبرعات من المجتمع المحلي وأبناء فلسطين في الشتات بنسبة 50%، فيما تكفلت البلدية بالنصف الآخر.

وأكد: إننا بدأنا قبل نحو أسبوعين، وانتهينا بقسم متكامل يحتوي على 48 سريراً للمرضى مجهزة بأحدث الأجهزة، وقال: نحن نتحدث عن مكان جاهز لاستقبال المرضى بمختلف الحالات الموجودة، إن كانوا بحاجة لعناية مكثفة أو للرعاية الأولية، وهناك معدات تم تزويدها من الوزارة حتى يعمل المكان بأقصى قدرة استيعابية وتشغيلية وعلاجية للمرضى.

وأوضح أنه تم الاتفاق مع الوزارة أنه بعد انتهاء الجائحة فإن هذا القسم سيعمل من أجل العمليات الجراحية البسيطة اليومية داخل المجمع.