غزة: تنويه هام من "أونروا" بخصوص خدماتها في ضوء التطورات الأخيرة فيما يتعلق بكوفيد-19

غزة /سما/

أصدرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، عصر اليوم الاثنين، تنويها مهما بخصوص خدماتها في ضوء التطورات الأخيرة فيما يتعلق بكوفيد-19



وقالت الاونروا في بيان وصل سما الاخبارية نسخة عنه،، ستتحول جميع المدارس التابعة للأونروا من الصفوف الأول حتى التاسع إلى بيئة التعلم عبر الإنترنت التي تدعمها منصات التعلم التي تم إنشاؤها للمعلمين والطلاب.



وأوضحت، أنه سيتم توفير خدمات الرعاية الصحية الأولية الأساسية على أساس التطبيب عن بعد في المراكز الصحية التابعة للأونروا. ولهذا الغرض، يمكن التواصل عبر الخطوط المجانية للعيادات على الرقم 1800 444 666



كما ستقوم جميع المراكز الصحية التابعة للأونروا بإجراء الفحص السريع للكشف عن فايروس كورونا للمرضى الذين لديهم شكوى أعراض تنفسية حادة، حيث تظهر نتائج هذا الاختبار في أقل من نصف ساعة.



ونوهت الى أن المراكز الصحية التابعة للأونروا ستستمر بالعمل لتحديد المواعيد من أجل تقديم اللقاح الخاص بكوفيد-19



وقالت الأونروا: إنها تقوم بتقيم الوضع عن كثب، موضحة انها ستقوم بإبلاغ المجتمع بشكل أسبوعي لضمان تقديم الخدمات بطريقة آمنة لكل من اللاجئين والموظفين.



وتحث الأونروا السكان في قطاع غزة على اتباع كافة الاجراءات الاحتياطية من أجل الحفاظ على سلامة الجميع، بما في ذلك ارتداء الكمامات، وغسل الأيدي، استخدام المعقمات، والالتزام بالتباعد الجسدي، وذلك للحد من انتشار الفايروس