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الرئيس عباس من عمان: ما يحدث في الأردن يهمنا كما يهم المملكة

الإثنين 05 أبريل 2021 03:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس من عمان: ما يحدث في الأردن يهمنا كما يهم المملكة



عمان/سما/

قال الرئيس محمود عباس إننا تابعنا الأحداث التي حصلت في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بكل اهتمام، لأن هذا الأمر يهمنا كما يهم الأردن.

وأضاف الرئيس لحظة وصوله العاصمة الأردنية عمان، ظهر اليوم الاثنين، “أننا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يحمي الأردن ويرعاه ويصبغ عليه ثوب الاستقرار والأمن والأمان برعاية أخي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين الذي نرجو له القوة والعزيمة الدائمة لأنه هو الحامي لهذا البلد والذي يرعاه”.

وتابع : “عندما حصلت هذه الأحداث شاهدنا العالم كله دون استثناء يقف إلى جانب الأردن وإلى جانب صاحب الجلالة وهذا دليل على الاحترام البالغ والاهتمام العظيم بهذا البلد المسالم والآمن الذي نتمنى له دائما الأمن والأمان”.

#الاردن #عمان #الرئيس عباس

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