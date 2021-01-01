ايران: اعتقال جاسوس إسرائيلي وعدة جواسيس في محافظة أذربيجان

طهران/سما/

أفادت وكالة "أنباء فارس" الإيرانية بأن السلطات الإيرانية اعتقلت جاسوس إسرائيلي وعدة جواسيس، على علاقة بأجهزة أمنية خارجية، في محافظة أذربيجان الشرقية بشمال إيران.

وأعلن المدير العام لمديرية الامن بمحافظة اذربيجان شرقي (شمال غرب ايران) اعتقال مجموعة من الجواسيس من بينهم شخص جنده جهاز الموساد الاسرائيلي.

وفي مؤتمر صحفي اليوم وفي معرض اجابته على سؤال مراسل وكالة فارس قال المدير العام لمديرية الامن بمحافظة اذربيجان شرقي: تم اعتقال جاسوس يعمل لاسرائيل وعدة جواسيس على صلة بأجهزة مخابرات دول مختلفة في المحافظة.



واضاف: تم اعتقال 19 عضوا في عصابة تقوم بجرائم الاحتيال المنظم لإصدار الشيكات المصرفية وتزوير الوثائق في محافظة أذربيجان شرقي.



وتابع قائلا: إن وزارة الامن في طليعة محاربة الفساد الاقتصادي، مثل تهريب السلع والمحسوبية والتهرب الضريبي والاحتكار.