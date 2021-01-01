جنين: إطلاق حملة "ولدنا أحرارا" من أمام منزل الأسير الشهيد كمال أبو وعر

جنين / سما /

أطلق محافظ جنين أكرم الرجوب ورئيس نادي الأسير قدوره فارس، وممثلون عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين والمؤسسات العاملة في مجال الأسرى والقوى الوطنية والإسلامية، اليوم الاثنين، حملة "ولدنا أحرارا" من أمام منزل عائلة الشهيد كمال أبو وعر، تزامنا مع فعاليات يوم الأسير الذي يصادف 17 من نيسان.

وقال الرجوب إن قضية الأسرى يجب أن تبقى على سلم العمل الفلسطيني ويجب ٕاعطاؤها الدعم الوطني والحقوقي الذي تستحقه حتى الإفراج عنهم جميعا من سجون الاحتلال، خاصة في ظل ما يتعرضون له من استهداف وتنكيل ممنهج.

بدورهم، دعا كل من رئيس نادي الأسير ووالد الأسير الشهيد أبو وعر وخضر عدنان في كلمة القوى الوطنية والإسلامية ووصفي قبها في كلمة الأسرى المحررين لحشد الدعم والمناصرة الدولية للأسرى، خاصة المرضى منهم.

وأكد المتحدثون أن الحملة تهدف لتدويل قضية الأسرى، والضغط مع أحرار العالم لتشكيل فريق طبي دولي، للإشراف على المرضى منهم، وتقديم العلاج المناسب لهم، في ظل سياسة الإهمال الطبي المتعمد، وتشكيل فريق قانوني للوقوف على الانتهاكات بحق الأسرى، مشددين على الاستمرار في الحراك والنضال الشعبي حتى تبييض السجون.