هذا هو الشخص الذي يستدرج ضحايا رامز جلال!

وكالات / سما /

كشف الإعلامي السعودي وليد الفراج، أنه كاد يكون أحد ضحايا برنامج الفنان المصري رامز جلال، والمقرر عرضه في رمضان 2021.

وكتب وليد الفراج بتغريدة له عبر حسابه الموثق على “تويتر”، تابعتها “وطن”: “تلقيت قبل ايام اتصالا من الزميل. المذيع المصري مهيب عبدالهادي يدعوني لحوار تلفزيوني بالرياض”.

وتابع: “بصراحة الموضوع ما كان مريح لأني حاولت اقناعه بأنني نادرا ما اظهر كضيف في البرامج وكان يضغط. وتبون الصدق حسيت إن في الموضوع رامز جلال ومقالبه الرمضانية”.

كما أنهى الفراج تغريدته بقوله: “نجونا”.

وبذلك كشف الفراج أن الطعم الذي يستدرج به رامز جلال ضحاياه، هو الإعلامي الرياضي المصري مهيب عبدالهادي. وليست الإعلامية السعودية لجين عمران، كما تداولت تقارير إعلامية في وقت سابق.

فيديو مسرب لرامز جلال

وتتواصل التسريبات الإعلامية لبرنامج مقالب رامز جلال ، وسط تصريحاتٍ من فنانين معروفين تؤكد أن البرنامج يتم بالإتفاق مع الضيوف.

فيديو مسرّب جديد سجل للفنان المصري رامز جلال خلال تصوير إحدى حلقات البرنامج، والذي يُشاع انه سيحمل. اسم “رامز مريض نفسي”.

وفي الفيديو ظهر رامز جلال واقفاً أمام الكاميرات ويقوم بتقديم إحدى فقرات البرنامج مرتدياً سروالاً قصيراً. وأرفق الفيديو بالتعليق: “حي الله رامز جلال”.

وتم تداول فيديو آخر جرى حذفه في وقت لاحق. وظهر فيه رامز جلال وهو يسير إلى جانب أفراد من فريق العمل مع التعليق “لقطة مسربة من داخل برنامج رامز جلال”.

كما ظهر رامز بشعر مصبوغ باللونين الأحمر والأصفر.

محمود حميدة يفضح رامز جلال

وفي وقت سابق، فضح الفنان محمود حميدة برنامج مقالب رامز جلال المنوي عرضه في الموسم الرمضاني القادم 2021، مؤكداً أن كل ضيوف رامز جلال يعرفون بالمقلب.

وقال “حميدة” إنّ هناك اتفاقات بالتأكيد قبل التصوير مع رامز جلال، فلا يجوز أن يحضر فناناً كبيراً وينفذ مقلبا فيه قد يتعرض بسببها لحادث من دون أن يتم إبلاغه.

كما تابع على هامش مشاركته في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية: “أنا شخصيا لو جابني من غير معرف وعمل فيا كده فسيكون لي رد فعل عنيف معه ومع صناع عمله”.

وقال: “قابلت رامز جلال بنفسه في إحدى الرحلات، وقال لي هو أنا مش هنول الشرف وتيجي في برنامجي، فقلت له أنا لا أقوم بعمل اتفاقات حتى لا أكذب على نفسي وعلى الجمهور حتى أكسب الأموال”.

كما تابع: “قلت له اسمع يا رامز عاوز تجيبني في البرنامج أكون من غير ما أعرف، وهذا كان الضوء الأخضر له لحضوري ضحية في مقالبه”.

مدينة ملاهي

وسبق أن كشفت مصادر مقربة من برنامج مقالب رامز جلال إن العمل يتم تصويره في سرية تامة داخل مدينة. ملاهي كبرى مصممة بطراز عالمي، في السعودية.

كما تدور فكرة البرنامج بحسب المصادر، حول حضور “الضيف” لتصوير برنامج من تقديم إحدى المذيعات، وخلاله. يقوم بتجربة إحدى ألعاب الملاهي وتستقر “اللعبة” على ارتفاع عال جدا وبها “الضيف”.

ويكون الضيف معلقا في الهواء، ويتم فصل “واير” اللعبة ويحدث خلل بها وضحية المقلب معلقا بها وتنتابه. حالة من الخوف والرعب.