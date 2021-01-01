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في ألمانيا... حماسة صبي خلال لعبة إلكترونية تستدعي الشرطة إلى منزله

الإثنين 05 أبريل 2021 02:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
في ألمانيا... حماسة صبي خلال لعبة إلكترونية تستدعي الشرطة إلى منزله



وكالات / سما /

أثارت صرخات عالية من شقة مجاورة قلق أحد السكان في مبنى سكني بمدينة موترشتات في ولاية راينلاند-بفالتس الألمانية، ما دفعته لإبلاغ الشرطة مساء أمس الأحد.

وذكرت الشرطة اليوم الاثنين أنها عندما وصلت عناصرها إلى الموقع اكتشفوا أنهم لا يتعاملون مع قضية عنف منزلي أو أن شخصا يصرخ للاستغاثة.

واتضح للشرطة أنا صبيا (13 عاما) في المنزل المجاور كان يلعب لعبة إلكترونية وأخذته الحماسة خلال اللعب فأطلق صرخات عالية خلال إطلاقه النار على الوحوش في اللعبة.

وتمكن الصبي من مواصلة اللعب بعد تنبيه الشرطة له باللعب بصوت منخفض.

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