الجبهة العربية: التمسك بإجراء الانتخابات في القدس هو معركة التأكيد على هوية المدينة وعروبتها

رام الله / سما /

قال عضو اللجنة المركزية للجبهة العربية الفلسطينية هاني أبو عمرة، إنه لا انتخابات بدون القدس، مؤكدا أن التمسك بإجراء الانتخابات في القدس هو عنوان معركة الدفاع عن مدينة القدس والتأكيد على هويتها الفلسطينية العربية، والتمسك بها عاصمة لدولة فلسطين المستقلة.

واضاف أبو عمرة أن على شعبنا التجهز لمعركة عروبة القدس ورفض الاجراءات الاحتلالية بها وتكريس الرفض الفلسطيني لإجراءات ضمها من قبل الاحتلال، ورفض تمرير ما عرف باسم صفقة القرن، مؤكدا ان على الاحتلال ان يتحمل مسئولة تعطيل المسيرة الديمقراطية في حال أصر على رفض اجراء الانتخابات في المدينة المقدسة.

وتابع أبو عمرة ان على المجتمع الدولي الذي أعلن رفضه لقرارات الرئيس الامريكي السابق سيئ الصيت دونالد ترمب حول القدس وما اتخذه من اجراءات فيها ان يؤكد رفضه من خلال الضغط الجدي على الاحتلال لإجراء الانتخابات في مدينة القدس وإلزامه بالسماح لشعبنا بممارسة ديمقراطيته دون أي عوائق او عراقيل.