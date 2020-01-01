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دراسة: 4 أسباب للتعافي السريع من الإصابة بكورونا

الإثنين 05 أبريل 2021 02:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
دراسة: 4 أسباب للتعافي السريع من الإصابة بكورونا



وكالات / سما /

وجدت دراسة شاملة أجريت في جناح كورونا الأول في "إسرائيل"، بالتعاون مع مركز شيبا تل هشومير الطبي وكلية تل أبيب الأكاديمية، أن الأشخاص المتفائلين بطبيعتهم والذين لاقوا دعما اجتماعيا تعافوا بسرعة أكبر من فيروس كورونا.

ووجدت الدراسة التي أجريت بعد حوالي ثلاثة أشهر من الموجة الأولى من انتشار فيروس كورونا في "إسرائيل" في آذار 2020، أن التعافي السريع من الفيروس مشروط بأربعة متغيرات رئيسية: المشاعر الإيجابية، الدعم الاجتماعي، ومدى قناعة المصاب بخطورة الفيروس، والاغتراب الاجتماعي. 

وخلص الباحثون كذلك إلى أنه كلما كان الدعم الاجتماعي أقوى أثر ذلك على سرعة التعافي. في المقابل شهد الأشخاص الذين انعزلوا عن محيطهم الاجتماعي وعانوا من اغتراب اجتماعي تدهورا في وضعهم الصحي. 

وأشار البروفيسور رفائيل سنير، المحاضر في أكاديمية تل أبيب إلى "أن النظرية القائلة بأن المتغيرات النفسية لها إسهام في الحالة الصحية للمريض ليست جديدة في حد ذاتها". 

وأضاف البروفيسور سنير "بغض النظر عن الجنس أو العمر أو المدينة التي يعيش فيها المريض - ما هو مهم للتعافي السريع من كورونا، هو الخصائص النفسية. الحفاظ على المشاعر الإيجابية وخلق بيئة داعمة وبالطبع تجنب التباعد الاجتماعي إذا لم يكن ذلك ضروريًا".

#فيروس كورونا #كورونا

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