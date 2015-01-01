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"إل جي إلكترونيكس" تعلن رسميا انسحابها من سوق الهاتف المحمول

الإثنين 05 أبريل 2021 02:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إل جي إلكترونيكس" تعلن رسميا انسحابها من سوق الهاتف المحمول



وكالات / سما /

أعلنت شركة إل جي إلكترونيكس اليوم الاثنين أنها ستنسحب من سوق الهاتف المحمول بعد سنوات من الخسائر وسط منافسة متزايدة مع المنافسين الأكبر.

وقالت شركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية في تقرير دوري إن قسم الاتصالات المتنقلة بالشركة لن ينتج ويبيع الهواتف بعد الآن، مشيرة إلى الركود الطويل والمنافسة الشرسة في هذه الصناعة، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية..

وجاء القرار بعد شهرين من إعلان الشركة أن كل الاحتمالات مفتوحة لعملياتها المستقبلية فيما يتعلق بقسم الاتصالات المتنقلة التابع لها.

وسجلت صناعة الهاتف المحمول لشركة إل جي إلكترونيكس عجزا منذ الربع الثاني من عام .2015 وبلغت خسائر التشغيل المتراكمة 5 تريليونات وون (4ر4 مليار دولار أمريكي) في العام الماضي.

وبحسب ما ورد أجرت "إل جي" التي كانت في يوم من الأيام ثالث أكبر شركة لتصنيع الهواتف في العالم.

ووفقا لمؤسسة "كاونتربوينت ريسيرش" المتخصصة في ابحاث السوق ، كانت إل جي، تاسع أكبر بائع للهواتف الذكية في العالم، بحصة سوقية تبلغ 2% بعد تصدير 7ر24 مليون هاتف ذكي في العام الماضي، بانخفاض 13% عن العام الذي سبقه.

#إل جي #الهاتف المحمول

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