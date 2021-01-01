  1. الرئيسية
  2. الصحة

رسمياً..اكتشاف "سلالة مزدوجة" لكورونا وتحذير من خطورتها

الإثنين 05 أبريل 2021 02:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسمياً..اكتشاف "سلالة مزدوجة" لكورونا وتحذير من خطورتها



وكالات/سما/

اكتشف مختبر أميركي سلالة جديدة من فيروس كورونا في منطقة خليج ولاية كاليفورنيا جنوب غربي الولايات المتحدة، أطلق عليها السلالة المزدوجة.

وقال مختبر ستانفورد للفيروسات إنه رصد حالة واحدة من السلالة الجديدة من خلال التسلسل الجيني، مشيرا إلى أن منشأها الهند.

وأضاف أن يشتبه في 7 حالات أخرى على الأقل.

واعتبر المختبر أن السلالة الجديدة تتحور بطريقة مزدوجة، لأنها تحتوي على طفرتين من الفيروس، تساعدانه على الالتصاق بالخلايا.

ويقول مدير المختبر، بن بينسكي: "إذا كنت في مصعد مع شخص مصاب بهذه السلالة، فمن المرجح أن ينقل العدوى لك"، وفقا لشبكة "فوكس نيوز" الأميركية.


من جانبه، وصف أستاذ الأمراض المعدية في جامعة كاليفورنيا، بيتر تشين، السلالة الجديدة بأنها أقل تسامحا.

وقال إن هذه السلالة يمكن أن تكون معدية بصورة أكثر من السلالة الأصل التي ضربت ولاية في الهند بنحو 20 بالمئة.

وأضاف أنه من المنطقي أن تكون السلالة الجديدة أكثر قابلية للانتشار، نظرا لوجود طفرتين فيها، تعملان في مجال ربط مستقبلات الفيروس بخلايا.

واعتبر أنه من السابق لأوانه الحسم بشأن مسألة مقاومة هذه السلالة للقاحات الموجودة حاليا.

#اكتشاف سلالة لكورونا #فيروس كورونا #خليج ولاية كاليفورنيا #الولايات المتحدة الأمريكية #سلالة مزدوجة

الأكثر قراءة اليوم

الاعلامي الحكومي بغزة: نهاية الأسبوع سنكون أمام إغلاق شامل وإيقاف لكل مناحي الحياة في هذه الحالة !

تفاصيل جديدة عن الإسرائيلي صديق الأمير حمزة وعلاقته بـ"بلاك ووتر"

هل بالفعل حاول الأمير حمزة الانقلاب .. دبلوماسيون غربيون يشككون لهذه الاسباب ..

غزة: حقيقة تحديد موعد صرف المنحة القطرية الـ100 دولار وإضافة أسماء جديدة

زكي يتحدث عن الانتخابات وتحالف القدوة والبرغوثي: "فتح" تقود عملية سياسية وصلت لباب مسدود!

أميرة أردنية تهاجم الملكة نور إثر حادثة الأمير حمزة.. وتتراجع

استمع : الأمير حمزة بن الحسين في تسجيل صوتي جديد .. ماذا يقول ؟

الأخبار الرئيسية

الاونروا تقرر وقف العملية التعليمية في مدراسها في قطاع غزة واعتماد التعلم عن بعد ..

الرئيس

"كان" العبرية : الرئيس عباس سيخضع لفحوصات طبية في ألمانيا

غزة : استبعاد اسم الأسير حسن سلامة من قائمة القدس موعدنا وحماس تعلق

وزيرة الصحة: تسجيل 10حالات وفاة و2634 إصابة جديدة بفيروس كورونا

حمزة

هل بالفعل حاول الأمير حمزة الانقلاب .. دبلوماسيون غربيون يشككون لهذه الاسباب ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية