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"كان" العبرية : الرئيس عباس سيخضع لفحوصات طبية في ألمانيا

الإثنين 05 أبريل 2021 01:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
"كان" العبرية : الرئيس عباس سيخضع لفحوصات طبية في ألمانيا



القدس المحتلة/ترجمة خاصة/سما/

نقلت قناة "كان" العبرية اليوم الاثنين عن  مصادر فلسطينية قولها أن الرئيس  محمود عباس يخضع لفحوصات طبية في ألمانيا.

 وأشارت القناة الى أن هذه اختبارات روتينية بعد الجراحة التي أجريت قبل بضع سنوات.

 و أفادت " بانه هبطت طائرتان مروحيتان أردنيتان في رام الله لتقلان أبو مازن إلى الأردن ، ومن هناك يتوقع أن يواصل الفحوصات في ألمانيا".

و قالت الرئاسة الفلسطينية إن الرئيس محمود عباس سيتجه إلى ألمانيا "لإجراء فحوصات" ولقاء المستشارة أنغيلا ميركل، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

#الرئيس عباس #المانيا #طائرتان مروحيتان

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