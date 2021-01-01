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"الزعيم" يكشف حقيقة تعاقده مع لاعبين جدد

الإثنين 05 أبريل 2021 12:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الزعيم" يكشف حقيقة تعاقده مع لاعبين جدد



رفح / سما /

أكد الكابتن محمود قشطة المشرف الرياضي في نادي شباب رفح ثقة مجلس إدارة "الزعيم" في الفريق الأول لكرة القدم واستمرار مسيرة النجاح نحو تحقيق لقب الدوري الممتاز.

وقال قشطة إن النادي عمل خلال الفترة السابقة على بناء جبل مميز من أبناء الزعيم والاعتماد على اللاعبين الشباب الذين أظهروا مسؤولية كبيرة خلال الموسم الحالي وتحدوا كافة الظروف الصعبة للوصول نحو القمة والتربع على صدارة الدوري الممتاز.

وأضاف قشطة أن جماهير الزعيم تدعم فريق كرة القدم رغم غيابها عن المدرجات، مبينا أنها تشكل صمام أمان من خلال المساندة الدائمة للاعبين.

واستغرب قشطة ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام بنشر أخبار وهمية حول تعاقد "الزعيم" مع عدد كبير من اللاعبين، معتبراً ذلك محاولات فاشلة لاستهداف استقرار الفريق قبل انطلاق مرحلة الإياب.

وأكد قشطة أن مجلس الإدارة هو المصدر الرسمي فيما يتعلق بفريق كرة القدم، وأن ما يدور لا أساس له من الصحة.

وختم قشطة حديقه: "النادي سيعلن في الوقت المناسب في حال تعاقده مع أي لاعب جديد عبر الطرق الرسمية التي تمثل شباب رفح".

#شباب رفح #الزعيم #دوري الممتازة

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