لاعب يتصدر ترتيب هدافي فريقه في بطولتين مختلفتين!

خانيونس / سما /

أكد خالد النبريص نجم اتحاد خانيونس, قوته التهديفية هذا الموسم, عقب قيادته فريقه لنهائي بطولة "طوكيو 4" للشباب فرع "الوسطى والجنوب".

وسجل النبريص هدفا أمام خدمات رفح (2-1) في نصف النهائي, ليكون الخامس له في المسابقة, ويتصدر بذلك ترتيب هدافي فريقه.

ويعدّ تألق اللاعب الشاب "18 عاما" في "طوكيو 4", استمرارا لظهوره اللافت هذا الموسم, لا سيما أنه يحتل صدارة ترتيب هدافي الدرجة الممتازة.

وسجل النبريص 11 هدفا خلال 10 مباريات خاضها في الدوري برفقة "الطواحين", ليتصدر ترتيب الهدافين أيضا مع نهاية مرحلة الذهاب.