هازارد يعود لتدريبات ريال مدريد الجماعية

وكالات / سما /

نشرت صحيفة “ماركا” الإسبانية التحديثات الأخيرة بخصوص حالة البلجيكي إدين هازارد البدنية قبل مباراتي ريال مدريد ضد ليفربول و برشلونة.

وأكدت صحيفة “ماركا” أن البلجيكي إدين هازارد شارك اليوم الأحد في تدريبات ريال مدريد الجماعية الكاملة لأول مرة منذ أسابيع تحديداً قبل مواجهة أتلانتا في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وعاد البلجيكي إدين هازارد إلى العاصمة المدريدية من رحلة طبية في بلاده بلجيكا من أجل استشارة بعض أطباء منتخب بلجيكا عن حالته البدنية.

وأفادت هذه المعلومات أن زيدان سيعمل على تجهيز هازارد بدنياً وفنياً لمباريات ريال مدريد القادمة الحاسمة خلال هذا الأسبوع ضد ليفربول ويوم السبت أمام برشلونة.

ويستعد ريال مدريد لاستقبال فريق ليفربول الإنجليزي على ملعب ألفريدو دي ستيفانو في مباراة منتظرة يوم الثلاثاء قبل مواجهة برشلونة في الكلاسيكو.