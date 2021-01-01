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وزيرة الصحة: تسجيل 10حالات وفاة و2634 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 05 أبريل 2021 12:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة: تسجيل 10حالات وفاة و2634 إصابة جديدة بفيروس كورونا



رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 10 حالات وفاة و2634 اصابة جديدة بفيروس كورونا و1242 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة في الضفة الغربية: " جنين 1، طولكرم 1، الخليل 3، نابلس 3"، وتم تسجيل حالتي وفاة في قطاع غزة.

وأشارت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.0%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وبينت الوزيرة أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 50، جنين 240، طوباس 39، ضواحي القدس 39، طولكرم 89، الخليل 228، سلفيت 25، نابلس 192، بيت لحم 41، رام الله والبيرة 123، أريحا والأغوار 7"، قطاع غزة 1561.

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي : "قلقيلية 57، جنين 106، طوباس 19، ضواحي القدس 8، طولكرم 52، الخليل 102، سلفيت 40، نابلس 265، بيت لحم 125، رام الله والبيرة 195، أريحا والأغوار 13"، قطاع غزة 260.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 199 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 58 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 608 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 100552، بينهم 11328 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

#وزارة الصحة #فيروس كورونا #فلسطين

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