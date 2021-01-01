مانشستر يونايتد يستغل تعثر منافسيه ويعزز مركزه الثاني

وكالات / سما /

استغل مانشستر يونايتد تعثر معظم منافسيه المباشرين على انتزاع بطاقة التأهل الى دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل بفوزه الصعب على ضيفه برايتون 2-1 الاحد في المرحلة الثلاثين من بطولة انكلترا لكرة القدم.

وعزز يونايتد رصيده في المركز الثاني بـ60 نقطة، بفارق 11 نقطة عن توتنهام الخامس الذي سقط في فخ التعادل مع نيوكاسل 2-2. في المقابل، بقي برايتون في دائرة الخطر باحتلاله المركز السادس عشر مع 32 نقطة، علما بان فولهام صاحب المركز الثامن عشر واخر الهابطين في الوقت الحالي يملك 26 نقطة.

وكان ليستر سيتي صاحب المركز الثالث خسر على ارضه امام مانشستر سيتي المتصدر صفر-2، في حين سقط تشلسي سقوطا مدويا امام وست بروميتش البيون 2-5 في مباراة شهدت طرده مدافعه البرازيلي المخضرم تياغو سيلفا.

وكعادته هذا الموسم في اكثر من مباراة، نجح مانشستر في قلب تخلفه الى فوز.

وكان الضيوف الطرف الافضل في الشوط الاول واستحقوا افتتاح التسجيل عبر مهاجم مانشستر يونايتد السابق داني ويلبيك الذي سدد كرة رأسية تصدى لها الحارس دين هندرسون، لكنها اصطدمت بويلبيك مجددا ودخلت الشباك (13).

وعانى اصحاب الارض في ايجاد ثغرة في دفاع برايتون المنظم فلم يسددوا سوى مرة واحدة بين الخشبات الثلاث في الشوط الاول.

ودخل يونايتد الذي بلغ ربع نهائي مسابقة يوروبا ليغ حيث يواجه غرناطة الاسباني الخميس المقبل، الشوط الثاني مصمما على تغيير النتيجة ونجح في ذلك بعد هجمة مرتدة سريعة وصلت فيها الكرة الى صانع العابه البرتغالي برونو فرنانديش الذي ناولها امامية باتجاه ماركوس راشفورد، ليتابعها الاخير بحرفنة بعيدا عن متناول حارس برايتون (62).

وواصل يونايتد ضغطه وحسم له مهاجمه مايسون غرينوود النتيجة في صالحه عندما تلقى كرة عرضية من الفرنسي بول بوغبا وتابعها برأسه من مسافة قصيرة داخل الشباك رغم تدخل الحارس والمدافع بن وايت (83).

وفوت توتنهام فرصة استغلال خسارة تشلسي واعتلاء المركز الرابع، بسقوطه في فخ التعادل مع مضيفه نيوكاسل 2-2.

وكانت كتيبة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو على بعد خمس دقائق من احتلال المركز الرابع بفارق الاهداف عن تشلسي الذي تكبد اول خسارة رسمية باشراف مدربه الالماني توماس توخل السبت، لكن نيوكاسل نجح في انتزاع التعادل اواخر المباراة ليبقى خامسا برصيد 49 نقطة مقابل 51 لفريق غرب لندن.

وعلى الرغم من تعافيه من تمزق عضلي في العضلة الخلفية جلس الكوري الجنوبي هيونغ مين سون على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين في حين لعب المهاجم البرازيلي فينيسيوس الى جانب الهداف هاري كاين في خط المقدمة.

وارتكب مدافع توتنهام الكولومبي دافيسنون سانشيس خطأ على مشارف المنطقة لينقض شون لونغستاف على الكرة ويمررها باتجاه البرازيلي جولينغتون المتربص امام المرمى، فتابعها داخل الشباك (28).

بيد ان اصحاب الارض لم ينعموا طويلا لان توتنهام رد الصاع صاعين في مدى 4 دقائق عندما استغل كاين دربكة امام المرمى ليتابع الكرة بسهولة داخل الشباك (30)، ثم اضاف الهدف الثاني اثر تمريرة من الفرنسي تانغي ندومبيلي بتسديدة عكسية زاحفة (34)، رافعا رصيده الى 19 هدفا ليستعيد صدارة ترتيب الهدافين من المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الذي انفرد بها بتسجيله هدفا في مرمى ارسنال السبت (3-صفر).

وكاد كاين يحسم النتيجة نهائيا في صالح فريقه عندما راوغ مدافعا داخل المنطقة وسدد كرة ارتطمت باسفل القائم الايمن لنيوكاسل (84)، قبل ان يدرك الاخير التعادل بواسطة البديل جوزيف ويلوك المعار من ارسنال الجار اللدود لتوتنهام والذي تابع كرة من مسافة قريبة ارتطمت بالعارضة وسقطت خلف خط المرمى (85).

وكان نيوكاسل انتزع التعادل ايضا من توتنهام في الثواني الاخيرة ذهابا في شمال لندن.

واقترب ساوثمبتون من منطقة الامان بعدما قلب تخلفه على ارضه امام بيرنلي صفر-2 الى فوز 3-2 .

ورفع ساوثمبتون رصيده الى 36 نقطة في المركز الثالث عشر بفارق 10 نقاط عن فولهام اخر الهابطين في الوقت الحالي.

وفاجأ الضيوف اصحاب الارض بالتقدم بهدفين نظيفين في نصف الساعة الاول من المباراة بواسطة النيوزيلندي كريس وود من ركلة جزاء (12) والتشيكي ماتي فيدرا (28)، قبل ان يرد ساوثمبتون التحية في مدى 11 دقيقة بواسطة ستوارت ارمسترونغ (31) وهدافه داني اينغز (42).

وكان اينغز يخوض اول مباراة له بعد غياب شهر بداعي الاصابة.

وحسم نايثن ريدموند النتيجة في صالح الفريق الجنوبي الساحلي اثر كرة متقنة من الدولي الانكليزي السابق ثيو والكوت تابعها على "الطاير" داخل الشباك الحارس الدولي نيك بوب (66).

يذكر ان ساوثمبتون الذي يعاني من عدم استقرار في مستواه هذا الموسم، بلغ نصف نهائي كأس الاتحاد الانكليزي حيث سيلتقي ليستر سيتي.

وقلب استون فيلا تخلفه امام ضيفه فولهام الذي يكافح من اجل تحاشي الهبوط بهدف الى فوز 3-1.

وتقدم فولهام عن طريق مهاجمه الصربي الكسندر ميتروفيتش (61)، لكن فيلا رد بثلاثية سجلها في مدى 9 دقائق، بينها ثنائية لمهاجمه المصري تريزيغيه الذي شارك بديلا منتصف الشوط الثاني (78 و81)، وهدف اخر لأولي واتكينز (87).

وتختتم المرحلة الاثنين، فيلتقي ليفرتونمع كريستال بالاس، وولفرهامبتون مع وست هام.