في أول رحلة تاريخية ..مروحية المهندس الفلسطيني تهبط على كوكب المريخ !

قالت ناسا إن درون الهليكوبتر المقرر أن تقوم بأول رحلة للبشرية على كوكب آخر، هبطت على سطح المريخ.

وأفادت "ذا فيرج" بأن الصور تظهر المركبة ذي الأربع أرجل متوقفة على سطح الكوكب الأحمر - بعد ركوبها هناك على متن مركبة "بيرسيفيرانس" الجوالة التابعة لناسا - قبل أن تقلع 1 أبريل في أول رحلة مما يصل إلى خمس رحلات مدتها 90 ثانية.

#MarsHelicopter touchdown confirmed! Its 293 million mile (471 million km) journey aboard @NASAPersevere ended with the final drop of 4 inches (10 cm) from the rover's belly to the surface of Mars today. Next milestone? Survive the night. https://t.co/TNCdXWcKWE pic.twitter.com/XaBiSNebua



وقالت ناسا في بيان الشهر الماضي إن الطائرة من دون طيار خفيفة الوزن - المسماة Ingenuity - ستقضي الأيام التي تسبق رحلتها الأولى في جمع الطاقة من الشمس، للحفاظ على التشغيل خلال ليالي المريخ شديدة البرودة.

Come fly with us. #MarsHelicopter is preparing to do something that's never been done: controlled, powered flight on another planet. Takeoff is now slated for no earlier than April 11, with data arriving on Earth on April 12. https://t.co/TNCdXWcKWE pic.twitter.com/JSep5lcKhR