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جوارديولا : اليويفا والفيفا يقتلان لاعبي مانشستر سيتي

الإثنين 05 أبريل 2021 12:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
جوارديولا : اليويفا والفيفا يقتلان لاعبي مانشستر سيتي



وكالات / سما /

هاجم الإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي كلاً من الاتحاد الدولي والأوروبي لكرة القدم بسبب جدول المباريات المزدحم في كل موسم، مشيراً إلى أن هذا الجدول يقتل لاعبيه، خاصةً الدوليين.

وقام المدرب الإسباني جوارديولا بتغيير ستة لاعبين دفعة واحدة من تشكيلته الأساسية التي واجهت ليستر سيتي مساء يوم السبت الماضي، بعد مشاركة العديد من لاعبيه في فترة التوقف الدولي مع منتخباتهم.

ومن غير المعقول أن يلعب نجوم مانشستر سيتي ثلاثة لقاءات في ظرف أقل من أسبوع، مما سيتسبب في تعرض لاعبو السيتيزين للإصابات العضلية بسبب توالي المباريات.

وتحدث بيب جوارديولا حسب موقع “جول” بنسخته العالمية قائلاً “إنهم بشر وليسوا آلات، فانا أعرف اللاعبين، بعضهم منزعج طوال الوقت لأنهم يريدون اللعب كل يوم، ولكن هذا غير ممكن”.

وأضاف “المباريات هذا العام كلها بدون جمهور، وجدول اللقاءات مزدحم، وإذا لم تقم بالمداورة بين اللاعبين، فلن تنافس في جميع المسابقات”.

وتابع “لقد قتل اليويفا والفيفا اللاعبين لأن هذا كثير جداً عليهم، لم يكن لدينا أسبوع عطلة واحدة منذ أن بدأنا، ولا حتى واحد”.

وأردف “لا يوجد لاعب تحمل هذا، ليس فقط جسدياً، ولكن عقلياً ليكون جاهزاً بشكلٍ أفضل للتنافس، والفوز بالمباريات”.

#جوارديولا #مانشستر سيتي #اليويفا #الفيفا

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