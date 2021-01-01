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إشبيلية يشعل الدوري الإسباني بفوزٍ مثير على أتلتيكو مدريد

الإثنين 05 أبريل 2021 12:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
إشبيلية يشعل الدوري الإسباني بفوزٍ مثير على أتلتيكو مدريد



وكالات / سما /

نجح فريق إشبيلية في الفوز بصعوبة على منافسه أتلتيكو مدريد بهدفٍ نظيف، في قمة مباريات الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

واستضاف الفريق الأندلسي منافسه ومتصدر الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد على ملعبه، ونجح في خطف نقاط المباراة الثلاث، ليشعل المنافسة على مسابقة الدوري الإسباني.

والآن بات أمام برشلونة وريال مدريد فرصة كبيرة للغاية بالفوز بلقب الدوري الإسباني، بتواجد ريال مدريد بالمركز الثاني برصيد 62 نقطة، بفارق أربع نقاط فقط عن أتلتيكو مدريد.

بينما الحال يعتبر أفضل بالنسبة لبرشلونة الذي سيلعب مساء غد الإثنين أمام بلد الوليد، وإذا فاز سيصل للنقطة 65، بفارق نقطة فقط عن الروخيبلانكوس، لتشتعل المنافسة في اللقاءات التسعة المقبلة المتبقية بالدوري.

 

إشبيلية بدأ المباراة بشكلٍ مثالي، وتحصل على ركلة جزاء بالدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول، ولكن أهدرها الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس.

وفي الشوط الثاني، ومع الدقيقة 70، نجح الظهير الأرجنتيني ماركوس أكونا في تسجيل هدف المباراة الوحيد، ليتعثر أتلتيكو مدريد، ويعطي الأمل للثنائي ريال مدريد وبرشلونة من جديد.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد إشبيلية ليصل للنقطة 58 بالمركز الرابع، بينما توقف رصيد أتلتيكو عند النقطة 66.

#إشبيلية #أتلتيكو مدريد #الدوري الإسباني

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