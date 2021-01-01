اشتية: نقف إلى جانب الأردن و سيتم الإعلان عن ترتيبات خاصة لشهر رمضان المقبل

رام الله / سما /

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية: "بدأنا صباح اليوم حملة تطعيم المعلمين والهيئات التدريسية للمرحلة الابتدائية الأساسية".

وأشار خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، ظهر يوم الإثنين، إلى أن عودة التعليم الوجاهي في المدارس والجامعات بالضفة سيكون الأحد المقبل الموافق 11 أبريل، عقب انتهاء حملة التطعيم.

وأضاف أنه من المقرر أن تصل فلسطين خلال الأيام المقبلة دفعة جديدة من اللقاحات الخاصة بفيروس "كورونا".

وفيما يتعلق بالترتيبات لقدوم شهر رمضان المبارك، أفاد بأنه سيتم الإعلان عن تلك الترتيبات الخاصة بالشهر الفضيل خلال الأيام المقبلة.

كما تطرَّق اشتية إلى التجهيزات للعملية الانتخابية، مؤكدًا على أن إصرار الجميع على إجراء الانتخابات التشريعية في القدس المحتلة سيوفر ضغطًا دوليًا على "إسرائيل"، موضحًا أنه تم إرسال رسائل للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة بالتدخل للسماح لأهلنا في القدس بالمشاركة في الانتخابات.

وتناول الأوضاع الأمنية في المملكة الأردنية، قائلًا: "نعلن وقوفنا مع الأردن الشقيق ملكًا وحكومة وشعبًا أمام أية محاولات تستهدف أمنه واستقراره"، مؤكدًا على ما قاله الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن أمن واستقرار الأردن هو مصلحة فلسطينية عليا، وأن المس بأمن واستقرار الأردن هو مس بأمن واستقرار فلسطين.

وشدد على العلاقة التاريخية التي تربط بين الشعبين الأردني والفلسطيني، فهي علاقة دم ومصير ومشترك.

وحول أبرز الملفات التي سيتم مناقشتها في جلسة الحكومة اليوم، أفاد اشتية بأنه سيتم بحث مناقشة استراتيجية الإيرادات الضريبية، وتعزيز الموازنة، ومشروع الألياف الضوئية لتعزيز الاتصالات والتكنولوجية الرقمية، وعدد من مشاريع القوانين، إضافة إلى تقارير من وزارات الصحة والمالية والخارجية، والداخلية، والقدس، وقطاع غزة.