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هيئة الأسرى: غدا صرف رواتب الأسرى والمحررين

الإثنين 05 أبريل 2021 12:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة الأسرى: غدا صرف رواتب الأسرى والمحررين



رام الله / سما /

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الإثنين، صرف رواتب الأسرى والمحررين يوم غد الثلاثاء، عبر مكاتب البريد الفلسطينية في كافة محافظات الضفة الغربية، ومن خلال مديريات الهيئة في قطاع غزة.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن قرار صرف رواتب الأسرى عبر مكاتب البريد جاء بعد اجتماع جرى بين وزارة المالية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسلطة النقد الفلسطينية، وذلك بعد رفض البنوك استلام كشوفات رواتب الأسرى والمحررين، بسبب التهديدات الإسرائيلية باستهدافها ومقاضاتها في حال لم توقف تعاملاتها مع الأسرى والمحررين مصرفياً.

ولفتت الهيئة إلى أن الأسرى المحررين سيتم الصرف لهم عبر مكاتب البريد خلال هذا الشهر، إلى حين إنهاء عملية دمجهم في مؤسسات الدولة، ومن التحق بالعمل وتم دمجه في المؤسسات الرسمية المدنية والعسكرية سيتم الصرف له، عبر المؤسسة التابع لها وباستخدام البطاقات الذكية.

وأضافت أن آلية صرف رواتب الأسرى داخل السجون ستبقى عبر مكاتب البريد، وفيما يتعلق برواتب الأسرى والمحررين في قطاع غزة سيتم استلامها بعد مراجعة مديريات الهيئة في القطاع.

#هيئة الأسرى #الأسرى والمحررين #غزة #قطاع غزة

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