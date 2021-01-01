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قاعدة "النقب" الإسرائيلية تتسلم "أكثر طائرات التجسس تطورا في العالم"

الإثنين 05 أبريل 2021 10:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قاعدة "النقب" الإسرائيلية تتسلم "أكثر طائرات التجسس تطورا في العالم"



القدس المحتلة / سما /

أفاد الجيش الإسرائيلي ووزارة الحرب الإسرائيلية، بأن قاعدة "النقب" الجوية، تسلمت أمس الأحد، "أكثر طائرات المخابرات تطورا في العالم، من طراز أورون".

وفي بيان للمتحدث باسم الجيش والمتحدثة باسم وزارة الحرب، تمت الإشارة إلى أن "هذه الطائرات ستزود ببنية تحتية استخبارية متعددة المهام، قائمة على أنظمة استخبارية فائقة التطور، ما يتيح المجال أمام أذرع الجيش المختلفة، للحفاظ على التفوق الاستخباري أمام التحديات القائمة في المنطقة والتي تواجها البلاد".

كما قال قائد القوات الجوية، اللواء عميكام نوركين، إن "طائرات أورون  تدل على مدى تطور القوة الجوية لضمان استمرار التفوق الاستخباراتي لإسرائيل في سماء الشرق الأوسط، وحماية الأجواء الإسرائيلية"، موضحا أن "قدرات الطائرة آخذة في الازدياد، وأن الطائرة تعتبر إضافة إلى القدرات العملياتية والاستراتيجية الموجودة بالفعل في القوات الجوية، والتي سوف تضمن استمرار الحفاظ على تفوقها في سماء الشرق الأوسط وحماية سماء إسرائيل".

وبحسب موقع "i24news" العبري، تم تطوير طائرات "أورون" من قبل إدارة الأبحاث وتطوير الأسلحة والبنية التحتية التكنولوجية التابعة لوزارة الأمن الإسرائيلي والقوات الجوية وقسم المخابرات والصناعة البحرية والجوية، بعد استخلاص العبر من حروب وعمليات الماضي.

ووفقا للموقع، تتميز طائرات "أورون" بأداء طيران ممتاز، وتكلفة صيانة منخفضة، كما سيتم تجهيزها بالرادار وأنظمة استخبارات متطورة.

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