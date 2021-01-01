الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

غزة / سما /

اعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الاثنين عن تسجيل حالتي وفاة و1561 إصابة جديدة بفيروس كورونا عقب إجراء 4462 فحصًا مخبريًا وتعافي 260 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

إليكم ملخص تقرير الحالة الوبائية في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.

إجراء 4462 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

تسجيل ( 1561 ) اصابة جديدة بفيروس كورونا.

تعافي 260 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

2 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية

اجمالي تراكمي للمصابين 71996 اصابة

اجمالي الحالات النشطة 13033 حالة

اجمالي المتعافين 58331 حالة

اجمالي الوفيات 632 حالة وفاة

اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 260 حالة.

اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 186 حالة.



التطعيمات|

اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 81600 جرعة وهي تكفي 40800 شخص.

اجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 25382 شخص