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الاحتلال يعتقل 7 مواطنين من القدس

الإثنين 05 أبريل 2021 09:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 7 مواطنين بينهم أب وابنه عقب دهم وتفتيش منازلهم في القدس.

وقال شهود عيان ، إن قوات الاحتلال اقتحمت العيسوية فجرا واعتقلت الشاب فيصل لؤي عبيد ووالده لؤي فيصل عبيد، والشاب محمد وليد عبيد، بعد تفتيش منازلهم في حي عبيد من البلدة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في مخيم قلنديا وداهمت عددا من المنازل قبل أن تعتقل الشبان: محمود ابراهيم عزمي مطير، وخالد محمد عزمي مطير، ومؤمن منصور ورامي منصور.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال فجر اليوم منزلين في بلدة العيزرية يعودان لعائلة العجلوني وعاثت خرابا وفسادا فيهما.

#القدس #الاحتلال

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